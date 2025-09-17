Finge di essere zoppo per chiedere l' elemosina ma alla vista della polizia scappa correndo
Un 62enne cittadino rumeno, senza fissa dimora in Italia, è stato denunciato ieri mattina dalla polizia di Stato di Como per esercizio abusivo di mestieri girovaghi. L’uomo è stato fermato dopo una fuga in viale Roosevelt.L’intervento degli agentiIntorno alle 11.20, durante i controlli di routine. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: finge - essere
Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 21 luglio: Esther finge di essere incinta per non perdere Miguel
Bologna, finge di essere l'avvocato del figlio: truffa una mamma, via gioielli e 22mila euro
Finge di essere un medico e soccorre una ragazza, ma era solo figlio di un dottore: 40enne denunciato
Finge di essere una escort ed estorce 600 euro a un turista, denunciato 19enne a Catania. - facebook.com Vai su Facebook
Catania, finge di essere una escort ed estorce 600 euro a un turista http://dlvr.it/TN61Zm #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Finge di essere zoppo per chiedere l'elemosina ma alla vista della polizia scappa correndo; Video-segnalazione | Finto zoppo chiede l'elemosina in centro: il video che lo incastra.