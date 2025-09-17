Fine vita Gelmini | Legge Sardegna errore nel merito e nel metodo
"La Legge della Sardegna sul fine vita è un errore sia nel merito e nel metodo". A dirlo la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini ci sarebbe stato, dunque, un doppo sbaglio. "Siamo - spiega - di fronte a una ovvia competenza nazionale (tanto che la Corte Costituzionale chiede da anni al Parlamento – al Parlamento e non ai consigli regionali – di legiferare sulla materia) e al Senato è incardinato in Commissione un provvedimento sul tema. Non sarebbe stato meglio attendere l'esito dell'iter di questa proposta? Seconda questione, invece, di metodo: ma se già sulla legge toscana il governo ha proposto impugnativa presso la Corte Costituzionale, non sarebbe stato più opportuno attendere l'esito almeno della sentenza della Corte? Le due domande retoriche che pongo evidenziano, oltre ogni ragionevole dubbio, che siamo di pronte a una norma di pura propaganda, che ovviamente sarà impugnata dal Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fine - vita
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”
Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica
La Sardegna è la seconda Regione ad avere una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha votato il testo, 32 voti favorevoli, 19 contrari. #ANSA - X Vai su X
Luigi Manconi. . A proposito di fine vita Sabato scorso sono stato al festival dell'ascolto Ci vuole orecchio, organizzato da Fandango podcast, per parlare di un nuovo prodotto che uscirà e che sarà a cura di Valentina Calderone e Francesca Zanni. Un podcast - facebook.com Vai su Facebook
La Sardegna approva la legge sul fine vita; Eutanasia in Sardegna, Gelmini: «Propaganda, la legge verrà impugnata». Pro Vita all’attacco: «Avrete i morti sulla coscienza»; Fine vita, Gasparri e Gelmini all’attacco: «Legge propaganda, Todde senza titolo per governare».
FINE VITA, GELMINI (NM): LEGGE SARDEGNA ERRORE DOPPIO, NEL MERITO E NEL METODO - “Con tutto il rispetto possibile per il Consiglio Regionale della Sardegna che ha approvato – dopo che già lo aveva fatto la Toscana – una legge sul fine vita, è inevitabile sottolinear ... Segnala 9colonne.it
Fine vita, Gelmini: "Legge Sardegna, errore nel merito e nel metodo" - "La Legge della Sardegna sul fine vita è un errore sia nel merito e nel metodo". Da iltempo.it