Fine vita anche la Sardegna approva una legge sul suicidio assistito | è la seconda Regione

Repubblica.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la Toscana, Cagliari dà applicazione alle indicazioni della Corte Costituzionale. In Parlamento è fermo da tempo il progetto di legge nazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

fine vita anche la sardegna approva una legge sul suicidio assistito 232 la seconda regione

© Repubblica.it - Fine vita, anche la Sardegna approva una legge sul suicidio assistito: è la seconda Regione

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, anche la Sardegna approva una legge sul suicidio assistito: è la seconda Regione; La Sardegna approva la legge sul fine vita. È la seconda regione italiana dopo la Toscana; La Sardegna approva la legge sul fine vita.

fine vita sardegna approvaLa Sardegna approva la legge sul fine vita - La Sardegna è la seconda regione in Italia ad avere una legge sul fine vita. Segnala msn.com

fine vita sardegna approvaLegge fine vita in Sardegna, divisioni in Consiglio regionale - La discussione ha messo in luce spaccature non solo tra le diverse forze politiche, ma anche all'interno degli stessi schieramenti ... cagliaripad.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fine Vita Sardegna Approva