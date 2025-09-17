Fine vita | 4.800 firme per sostenere la proposta di legge regionale

Sono 4.801 le firme depositate questa mattina a Palazzo Cesaroni, a Perugia, a favore di Liberi Subito, la proposta di legge elaborata dall’Associazione Luca Coscioni per regolamentare i tempi di verifica delle condizioni e delle modalità per accedere all’aiuto medico alla morte volontaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

