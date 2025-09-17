© Ilgiornale.it - Fine della relazione fra Bianca Atzei e Stefano Corti, i due si sono lasciati

Sarebbe finita la relazione fra Bianca Atzei e Stefano Corti . Dopo settimane di rumors e teorie, ecco arrivare la conferma del giornalista Gabriele Parpiglia, che abrebbe parlato con la cantautrice italiana. Era da un po' che certe voci riferivano di una crisi. Si è parlato di una lite, poi hanno cominciato a circolare delle foto, ma per diverso tempo i diretti interessati non hanno fatto sapere nulla. In queste ultime ore Gabriele Parpiglia ha dato una risposta definitiva. Avrebbe contattato direttamente Bianca Atzei, che gli ha confermato la rottura con Stefano Corti. Parlando con il giornalista, la cantautrice sarda ha spiegato che questo è un momento molto complesso per lei, specialmente dopo la pubblicazione di alcuni scatti che mostrano Corti in compagnia di un'altra donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

