Finanziato il centro polifunzionale di Villa Cipressi di Città Sant' Angelo | 1 milione per riqualificare l' ex scuola comunale
Un centro polifunzionale e un poliambulatorio nell’ex scuola comunale di Villa Cipressi. E’ quello che realizzerà il Comune di Città Sant’Angelo che per il progetto ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro. E’ la Regione a comunicarlo e l’obiettivo dell’amministrazione è quello di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Villa Cipressi: 1 milione per il nuovo centro polifunzionale - Città Sant'Angelo ottiene fondi regionali per riqualificare l'ex scuola di Villa Cipressi: 250 mq per attività sociali, ambulatorio e servizi alla comunità ... Riporta abruzzonews.eu
