Finanziato il centro polifunzionale di Villa Cipressi di Città Sant' Angelo | 1 milione per riqualificare l' ex scuola comunale

Ilpescara.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro polifunzionale e un poliambulatorio nell’ex scuola comunale di Villa Cipressi. E’ quello che realizzerà il Comune di Città SantAngelo che per il progetto ha ottenuto un finanziamento da 1 milione di euro. E’ la Regione a comunicarlo e l’obiettivo dell’amministrazione è quello di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finanziato - centro

Nasce lo "Sportello Beni Confiscati", un presidio civico in centro storico finanziato con i fondi del Pnrr

Nuovo centro civico di Spazzate. Ok al piano finanziato da Leclerc

Finanziato il centro polifunzionale di Villa Cipressi di Città Sant'Angelo: 1 milione per riqualificare l'ex scuola comunale; Città Sant’Angelo, arriva il finanziamento da 1 milione di euro per un nuovo centro polifunzionale; Città Sant’Angelo, 1 milione per il nuovo Centro Polifunzionale a Villa Cipressi.

finanziato centro polifunzionale villaVilla Cipressi: 1 milione per il nuovo centro polifunzionale - Città Sant'Angelo ottiene fondi regionali per riqualificare l'ex scuola di Villa Cipressi: 250 mq per attività sociali, ambulatorio e servizi alla comunità ... Riporta abruzzonews.eu

finanziato centro polifunzionale villaNapoli, spazi per disoccupati e giovani nel nuovo centro polifunzionale di Ponticelli - Nuova vita per i locali abbandonati di una scuola nel rione Conocal di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, da trasformare in ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Finanziato Centro Polifunzionale Villa