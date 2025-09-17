Finals di Coppa Davis l' Italia sorteggiata ai quarti contro l' Austria

AGI - Mercoledì 17 settembre a  Piazza Maggiore  a  Bologna, si è tenuta la cerimonia di sorteggio  della  Final 8 di Coppa Davis. Alla presenza del  presidente della Fitp Angelo Binaghi, del  ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del  direttore del torneo Feliciano Lopez, del  coordinatore delle Politiche sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, dell' assessora allo Sport e al bilancio del Comune Bologna Roberta Li Calzi, e del  referee Riccardo Ragazzini  è stato effettuato il primo atto ufficiale della prestigiosa manifestazione che vede impegnate le otto migliori nazionali del mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

