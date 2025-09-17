Final 8 di Davis a Bologna azzurri contro l' Austria nei quarti
Sorteggio del tabellone a Bologna, Sinner e compagni potrebbero trovare la Spagna in finale BOLOGNA - Un'urna benevola, almeno sulla carta. Sarà l'Austria l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna Fiere. Questo l'esito de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: final - davis
Coppa Davis 2025: Fritz, de Minaur e non solo. Fine settimana di caccia alle Final 8 di Bologna
Coppa Davis, la Germania conduce 2-0 sul Giappone e ipoteca il pass per la Final Eight
Coppa Davis 2025, Austria vicina alla Final Eight di Bologna: 2-0 contro l’Ungheria, sconfitti Marozsan e Fucsovics
Chi affronterà l’Italia nella Final 8 di #DavisCup? Scopritelo ORA: siamo in diretta da Bologna per il sorteggio dei tabelloni - X Vai su X
This should be fun The final 8 is set for Bologna! #DavisCup - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggio Final 8 di Bologna: l'Italia pesca l'Austria ai quarti. Evitata la Spagna fino alla finale; Coppa Davis 2025, il sorteggio delle Finals: l'Italia trova l'Austria ai quarti · Tennis; Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna.
Coppa Davis, sorteggio Final 8: l’Italia pesca l’Austria nei quarti! Sinner vs. Alcaraz soltanto in finale - Si è svolto a Piazza Maggiore a Bologna il sorteggio della ‘Final 8’ di Coppa Davis, in programma alla Unipol Arena dal 18 al 23 novembre Nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore a Bologna, si è te ... Da tennisitaliano.it
Coppa Davis 2025, Italia fortunata nel sorteggio: evitata la Spagna di Alcaraz ai quarti - Dal 18 al 23 novembre a Bologna si disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 di tennis: l'Italia, Paese ospitante e Nazione detentrice del trofeo, è ... Scrive oasport.it