NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Un appello forte e chiaro alla cittadinanza: aderire subito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al richiamo anti-Covid per chi appartiene ai gruppi a rischio. A lanciarlo è la sezione napoletana della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), alla luce dei dati della scorsa stagione influenzale, la più intensa mai registrata in Italia: oltre 16,1 milioni di sindromi simil-influenzali, 601 ricoveri in terapia intensiva e 134 decessi per influenza confermata. «Questi virus sono già in circolazione, vaccinarsi è un atto di responsabilità verso sé stessi e la comunità», ha dichiarato Luigi Sparano, segretario provinciale Fimmg Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Fimmg Napoli: “Vaccinarsi contro influenza e Covid è un atto di responsabilità”