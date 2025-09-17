Film e partite pirata | a Cagliari blitz contro lo streaming illegale
Dalla perquisizione in un locale di Cagliari è partita un’operazione nazionale contro la pirateria televisiva: militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno svolto in questi giorni sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane a contrasto dello streaming illegale di contenuti televisivi e a tutela del diritto d’autore. Secondo quanto appreso dalle fonti investigative, i finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano, coordinati dal gruppo Cagliari, durante un controllo amministrativo operato in un esercizio pubblico dell’hinterland del capoluogo, avevano inizialmente rilevato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l’utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali (film, serie tv ed eventi sportivi in diretta). 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: film - partite
Evil Dead Burn | Le riprese del nuovo film sono partite
TV GRATIS CON UN CLIC: il segreto del telecomando smart, QUESTO BOTTONE ti fa vedere film, serie e partite senza pagare
Cagliari, film e partite pirata: blitz contro lo streaming illegale
Numeri da film dell’orrore per l’allenatore del Manchester United? Inoltre, dei 29 allenatori con più di 30 partite e una media di un punto a partita o meno, 27 di loro hanno allenato almeno una squadra retrocessa dalla Premier nella stagione in cui erano in c - facebook.com Vai su Facebook
Le riprese del film ispirato al videogioco Street Fighter sono partite da pochissimo, ed è già tempo di aggiornamenti dal set. Guarda il look del Balrog di 50 Cent qui! #StreetFighter #StreetFighterMovie #50Cent - X Vai su X
Cagliari, film e partite pirata: blitz contro lo streaming illegale; Video pirata in streaming nel locale pubblico: smantellata maxi rete abusiva in tutta Italia; Maxi inchiesta contro lo streaming illegale partita da un locale nell’hinterland di Cagliari.
Cagliari, film e partite pirata: blitz contro lo streaming illegale - (LaPresse) Dalla perquisizione in un locale di Cagliari è partita un'operazione nazionale contro la pirateria televisiva: militari del ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
A Cagliari scoperta la rete che alimentava la pirateria: partite e film a sbafo - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno effettuato nelle ultime settimane una serie di sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane, con l’obiettivo di ... Lo riporta lasicilia.it