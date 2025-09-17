Filippo Tortu | Non avrei dovuto gareggiare disponibile a correre la staffetta
Con il quinto posto nella sesta ed ultima batteria con il crono di 20.49, Filippo Tortu manca l’ingresso tra i 24 semifinalisti dei 200 metri piani maschili ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone, commentando poi quanto fatto a Rai 2 HD. L’azzurro rivela di non essere al meglio: “ Non avrei dovuto gareggiare, però delle volte è più difficile, anzi penso sia sempre più difficile, quando hai comunque un minimo di possibilità di decidere di lasciar perdere e ci vuoi provare con tutto te stesso “. L’ analisi della gara: “ Ho fatto una bella curva, poi ho iniziato a sentire un po’ la gamba destra irrigidirsi parecchio ed ho avuto un po’ di difficoltà, c’è di buono che sono riuscito comunque a finire la gara, però naturalmente non in una maniera che mi soddisfa “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiali atletica: Desalu e Tortu subito fuori nei 200 - ROMA, 17 SET – I velocisti azzurri Fausto Desalu e Filippo Tortu non sono riusciti a superare le batterie dei 200 metri ai Mondiali di Tokyo, eliminato subito così come le colleghe Kaddari e Fontana. Si legge su lasicilia.it
Filippo Tortu alla vigilia del mondiale a Tokyo 2025: "Stasera decido se gareggiare. Da qui a Los Angeles 2028 raggiungerò i miei risultati migliori" - Le parole del velocista italiano ai nostri microfoni: "Ho avuto qualche problema nell’ultimo allenamento della settimana scorsa. Lo riporta eurosport.it