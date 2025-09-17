Filippo Tortu | Non avrei dovuto gareggiare disponibile a correre la staffetta

Con il quinto posto nella sesta ed ultima batteria con il crono di 20.49, Filippo Tortu manca l’ingresso tra i 24 semifinalisti dei 200 metri piani maschili ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone, commentando poi quanto fatto a Rai 2 HD. L’azzurro rivela di non essere al meglio: “ Non avrei dovuto gareggiare, però delle volte è più difficile, anzi penso sia sempre più difficile, quando hai comunque un minimo di possibilità di decidere di lasciar perdere e ci vuoi provare con tutto te stesso “. L’ analisi della gara: “ Ho fatto una bella curva, poi ho iniziato a sentire un po’ la gamba destra irrigidirsi parecchio ed ho avuto un po’ di difficoltà, c’è di buono che sono riuscito comunque a finire la gara, però naturalmente non in una maniera che mi soddisfa “. 🔗 Leggi su Oasport.it

