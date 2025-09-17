File di 1 km per un po' di celebrità | a Milano il casting delle comparse de Il diavolo veste Prada 2
A Milano - durante la fashion week - si gireranno alcune scene dell'attesissimo film Il diavolo veste Prada 2 e nella capitale della moda si sono aperti i casting per le 2000 comparse - di cui 900 impiegate solo a Milano - che faranno parte del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ieri - 16 settembre - si sono aperte le porte dello showroom di Riccardo Grassi per dare il via alla selezione. La risposta dei milanesi è stata più che positiva. File letteralmente chilometriche davanti allo stabile di Porta Vittoria che ricordano quelle davanti agli Apple store quando escono i nuovi Iphone. Uomini e donne over 30 - come chiedeva l'annuncio - e non solo, visto che erano presenti persone ben più giovani, occupavano l'intero marciapiede della via di Palazzo del Ghiaccio e aumentavano di minuto in minuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: file - celebrit
Il 15 settembre rappresenta una data davvero speciale nel calendario delle celebrità, avendo dato i natali a numerose personalità di spicco del panorama italiano e internazionale. Da leggende di Hollywood a icone della televisione italiana, questa giornata c - facebook.com Vai su Facebook
Tour de France, impresa di Tadej Pogacar: vince la 12^ tappa ad Hautacam ed è in giallo; Meteo di Pasquetta: allerta rossa in Emilia-Romagna e Lombardia, arancione in Veneto - Aggiornamento del 21 Aprile delle ore 06:05; Parigi-Roubaix 2025 in diretta: van der Poel trionfa ancora, Pogacar finisce nel fango. Ganna fora.
File di 1 km per un po' di celebrità: a Milano il casting delle comparse de "Il diavolo veste Prada 2" - L'atteso sequel si girerà durante la Fashion Week di fine mese. ilgiornale.it scrive