A Milano - durante la fashion week - si gireranno alcune scene dell'attesissimo film Il diavolo veste Prada 2 e nella capitale della moda si sono aperti i casting per le 2000 comparse - di cui 900 impiegate solo a Milano - che faranno parte del sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway. Ieri - 16 settembre - si sono aperte le porte dello showroom di Riccardo Grassi per dare il via alla selezione. La risposta dei milanesi è stata più che positiva. File letteralmente chilometriche davanti allo stabile di Porta Vittoria che ricordano quelle davanti agli Apple store quando escono i nuovi Iphone. Uomini e donne over 30 - come chiedeva l'annuncio - e non solo, visto che erano presenti persone ben più giovani, occupavano l'intero marciapiede della via di Palazzo del Ghiaccio e aumentavano di minuto in minuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - File di 1 km per un po' di celebrità: a Milano il casting delle comparse de "Il diavolo veste Prada 2"