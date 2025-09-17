Figlia picchiata dal papà perché grassa | Da piccola mi ha buttato una tazza su un occhio e me lo ha aperto mi avrebbe ucciso | è un mostro

17 set 2025

Dopo anni di violenze domestiche, Francesca, 31 anni, e sua madre Annamaria, 57 anni, hanno trovato il coraggio di denunciare il marito e padre, un uomo di 61 anni, arrestato dai carabinieri di. 🔗 Leggi su Leggo.it

