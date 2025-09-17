Fiamme in un appartamento | famiglia in salvo paura nella notte

Frosinonetoday.it | 17 set 2025

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una famiglia residente nella zona bassa di Frosinone, dove un incendio improvviso ha interessato un appartamento all’interno di una palazzina. Le fiamme, divampate intorno all’ora di cena, hanno rapidamente riempito di fumo l’abitazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

