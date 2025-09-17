fiaccolata contro il genocidio il territorio si mobilita per gaza la partenza da piazza montanelli

Fucecchio, 17 settembre 2025 – Il Comitato per i diritti umani del Valdarno inferiore scende di nuovo in strada. E accende le fiaccole, chiamando a raccolta decine e decine di associazioni del territorio. “Vieni a portare la tua luce: insieme possiamo trasformare il dolore in memoria, la memoria in voce, e la voce in speranza. La tua presenza è un abbraccio per chi soffre e un messaggio chiaro: nessuno è dimenticato”, è il messaggio forte, che accompagna l’iniziativa e l’invito per dire basta al genocidio. L’iniziativa si terrà il prossimo 20 settembre con ritrovo in piazza Montanelli alle 21 e partenza della fiaccolata alle 21,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

