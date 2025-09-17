Fiaccolata contro il genocidio il territorio si mobilita per Gaza La partenza da piazza Montanelli
Fucecchio, 17 settembre 2025 – Il Comitato per i diritti umani del Valdarno inferiore scende di nuovo in strada. E accende le fiaccole, chiamando a raccolta decine e decine di associazioni del territorio. “Vieni a portare la tua luce: insieme possiamo trasformare il dolore in memoria, la memoria in voce, e la voce in speranza. La tua presenza è un abbraccio per chi soffre e un messaggio chiaro: nessuno è dimenticato”, è il messaggio forte, che accompagna l’iniziativa e l’invito per dire basta al genocidio. L’iniziativa si terrà il prossimo 20 settembre con ritrovo in piazza Montanelli alle 21 e partenza della fiaccolata alle 21,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fiaccolata - genocidio
La Tuscia si stringe per Gaza: "Una fiaccolata per dire stop al genocidio" | FOTO
La fiaccolata a Ronciglione per dire stop al genocidio - facebook.com Vai su Facebook
A Imperia la fiaccolata a sostegno della Global Sumud Flotilla. “Stop al genocidio in Palestina” / Foto e Video http://imperiapost.it/768022/a-imperia-la-fiaccolata-per-la-palestina-oltre-600-persone-in-calata-cuneo-il-mondo-non-e-piu-disposto-ad-accettare-que - X Vai su X
Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli; Presentata la fiaccolata 'Cascina per Gaza. La Pace è Voce di Tutti'; Stop al genocidio, fiaccolata a Fucecchio.
Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli - Fucecchio, 17 settembre 2025 – Il Comitato per i diritti umani del Valdarno inferiore scende di nuovo in strada. Da msn.com
PALOMBARA SABINA – “Accendiamo una luce per Gaza”, fiaccolata contro il genocidio - E’ stato un evento partecipato oltre le aspettative “Accendiamo una luce per Gaza”, la “fiaccolata silenziosa” per le vie di Palombara Sabina tenutasi sabato 6 settembre organizzata dalla locale sezio ... Scrive tiburno.tv