Festival 2025 de La nuova città

Firenzetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta edizione del Festival propone come tema di riflessione il confine e invita la società civile ad interrogarsi sulle accezioni e sulle implicazioni che il concetto di confine genera nella progettazione di ambienti di vita democratici e plurali della città contemporanea, ponendo attenzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - nuova

Al via la nuova edizione di "Venice Open Stage", il festival che porta il teatro nel cuore di Venezia

“La fille mal gardée” al Teatro Carlo Felice inaugura la nuova edizione del Nervi International Ballet Festival

Umbria Film Festival: la nuova edizione è in arrivo con un omaggio a Brazil

Festival 2025 de La nuova città; dAS Festival 2025: Piacenza si apre a un Nuovo Mondo; Polignano a Mare | Al multisala VIGNOLA a settembre nuove proposte dal Festival di Venezia 2025 anche nella nuova ARENA VIGNOLA con un programma di Cinema & Eventi d'Autore (da vedere e da scoprire) oltre a film di puro intrattenimento.

festival 2025 de nuovadAS Festival 2025: Piacenza si apre a un Nuovo Mondo - Dal 18 al 21 settembre torna a Piacenza dAS, il festival diretto da Riccardo Buscarini: danza, musica, cinema in palazzi e giardini. Lo riporta klpteatro.it

festival 2025 de nuovaFerrara Film Festival 2025: decima edizione tra star internazionali, retrospettive e giovani talenti - Ferrara Film Festival 2025: star internazionali, retrospettive e grandi anteprime per la decima edizione dal 20 al 28 settembre. Si legge su agrpress.it

Cerca Video su questo argomento: Festival 2025 De Nuova