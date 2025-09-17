Festa dello sport attività gratuite aperte a tutti
Una città che si mette in movimento, insieme. È questo lo spirito che animerà la Festa dello sport 2025, in programma domenica dalle ore 15 alle ore 18 presso gli spazi esterni di Cascina Grande, in via Togliatti. Un appuntamento dedicato all’ attività fisica, alla promozione del benessere e alla valorizzazione dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale e Ama Sport, coinvolgerà le associazioni sportive del territorio, protagoniste della giornata con dimostrazioni pratiche, attività gratuite e momenti di incontro aperti a tutte le fasce d’età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
