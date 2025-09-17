Festa del Cinema di Roma 2025 svelate le giurie internazionali
Manca sempre meno alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025, come sempre nel cuore dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Nella capitale si apprestano ad arrivare dunque le grandi celebrità italiane ed europee ma anche stelle di Hollywood per presentare, in concorso oppure fuori competizione, i loro nuovi film. L’edizione 2025, presieduta da Salvatore Nastasi e con la direzione artistica di Paola Malanga, ha già annunciato due giurie internazionali per la valutazione dei lungometraggi: l’una si dedicherà al concorso Progressive Cinema, la sezione principale della manifestazione, mentre l’altra strizzerà l’occhio ai giovani talenti concentrandosi sulla miglior opera prima. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
TORNA IL CINEMA IN FESTA: TUTTI I FILM A 3,50€!!! Dal 21 al 25 settembre ogni film lo paghi solo 3,50€, non perderti la festa più bella per chi ama il cinema! #NotoriousExperience - facebook.com Vai su Facebook
“Mònde”, a Foggia la Festa del Cinema sui Cammini – IL PROGRAMMA https://foggiacittaaperta.it/news/read/monde-foggia-festa-cinema-cammini-programma… - X Vai su X
Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma 2025; Festa del cinema di Roma 2025, Premio alla Carriera al regista iraniano Jafar Panahi; A Jafar Panahi il Premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma 2025, consegna Giuseppe Tornatore.
Festa del Cinema di Roma 2025, svelato il poster ufficiale - La kermesse cinematografica della Capitale, che quest'anno giunge alla ventesima edizione, ha scelto come volto ufficiale un'immagine proveniente dalla produzione di Franco Pinna, nato cento anni fa. tg24.sky.it scrive
Festa del Cinema di Roma, il regista iraniano Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera - Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma in programma dal 15 al 26 ottobre: il riconoscimento sarà consegnato dal reg ... Da adnkronos.com