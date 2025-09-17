Festa del Cinema di Roma 2025 | date e luogo della kermesse

Lettera43.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la Mostra di Venezia, il grande cinema internazionale resterà in Italia. Dal 15 al 26 ottobre è infatti in programma la Festa del Cinema di Roma 2025, manifestazione capitolina che quest’anno fa cifra tonda e festeggia la sua 20esima edizione. Come sempre, le proiezioni dei lungometraggi in concorso e fuori competizione e il tappeto rosso con la presenza di star europee e di Hollywood si terranno presso l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sebbene la kermesse coinvolgerà altri spazi della città eterna. La cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

festa del cinema di roma 2025 date e luogo della kermesse

© Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025: date e luogo della kermesse

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma 2025; Festa del cinema di Roma 2025, Premio alla Carriera al regista iraniano Jafar Panahi; Jafar Panahi, Premio alla carriera alla Festa di Roma.

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma, il regista iraniano Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera - Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma in programma dal 15 al 26 ottobre: il riconoscimento sarà consegnato dal reg ... Come scrive adnkronos.com

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, a Jafar Panahi il premio alla carriera - Jafar Panahi, vincitore della Palma d'oro 2025 a Cannes, riceverà il premio alla carriera a Roma. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025