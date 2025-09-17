Festa del Cinema di Roma 2025 | date e luogo della kermesse
Archiviata la Mostra di Venezia, il grande cinema internazionale resterà in Italia. Dal 15 al 26 ottobre è infatti in programma la Festa del Cinema di Roma 2025, manifestazione capitolina che quest’anno fa cifra tonda e festeggia la sua 20esima edizione. Come sempre, le proiezioni dei lungometraggi in concorso e fuori competizione e il tappeto rosso con la presenza di star europee e di Hollywood si terranno presso l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sebbene la kermesse coinvolgerà altri spazi della città eterna. La cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Sofia Coppola lancia il cinema all’aperto al Louvre: «Una grande festa estiva»
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
CINEMA IN FESTA Tutti i film del Metropolis Cinemas verranno proiettati al prezzo speciale di 3,50€. Per 5 giorni da domenica 21 a giovedì 25 settembre. Vi aspettiamo al Metropolis Cinemas, scopri info e orari sul nostro sito: https://www.metropoliscinem - facebook.com Vai su Facebook
“Mònde”, a Foggia la Festa del Cinema sui Cammini – IL PROGRAMMA https://foggiacittaaperta.it/news/read/monde-foggia-festa-cinema-cammini-programma… - X Vai su X
Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma 2025; Festa del cinema di Roma 2025, Premio alla Carriera al regista iraniano Jafar Panahi; Jafar Panahi, Premio alla carriera alla Festa di Roma.
Festa del Cinema di Roma, il regista iraniano Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera - Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma in programma dal 15 al 26 ottobre: il riconoscimento sarà consegnato dal reg ... Come scrive adnkronos.com
Festa del Cinema di Roma 2025, a Jafar Panahi il premio alla carriera - Jafar Panahi, vincitore della Palma d'oro 2025 a Cannes, riceverà il premio alla carriera a Roma. Riporta msn.com