Archiviata la Mostra di Venezia, il grande cinema internazionale resterà in Italia. Dal 15 al 26 ottobre è infatti in programma la Festa del Cinema di Roma 2025, manifestazione capitolina che quest’anno fa cifra tonda e festeggia la sua 20esima edizione. Come sempre, le proiezioni dei lungometraggi in concorso e fuori competizione e il tappeto rosso con la presenza di star europee e di Hollywood si terranno presso l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sebbene la kermesse coinvolgerà altri spazi della città eterna. La cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025: date e luogo della kermesse