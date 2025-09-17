Festa del Cinema di Roma 2025 a Jafar Panahi il premio alla carriera
Jafar Panahi riceverà il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. A consegnarlo sarà il cineasta italiano Giuseppe Tornatore. Fra i più grandi esponenti della settima arte iraniana, Panahi ha trionfato nell’edizione 2025 del Festival di Cannes, ricevendo la Palma d’oro per il suo ultimo film, Un semplice incidente, con cui partendo da persone apparentemente comuni mette in discussione la convivenza sociale in Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it
