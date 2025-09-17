Fertilità ritrovata | a Roma primo reimpianto ovarico robotico al mondo
La riconquista della fertilità dopo il tumore non è più soltanto un desiderio: all’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma è stato realizzato il primo reimpianto al mondo di tessuto ovarico crioconservato con tecnica robotica a singolo accesso, restituendo il ciclo mestruale in soli quattro mesi a una giovane paziente. La strada verso la rinascita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
