Ferrovie i principali interventi del piano di investimenti regione per regione
(Adnkronos) – Ecco i principali interventi, regione per regione, previsti dal piano di investimenti da 300 miliardi per la rete ferroviaria italiana: Abruzzo Roma-Pescara, costo 961 milioni, attivazione: 2027 per fasi Basilicata Nuova Linea Ferrandina – Matera, costo 525 milioni, attivazione: 2028 Calabria AVAC Salerno – Reggio Calabria, raddoppio galleria Santomarco, costo 2,127 miliardi, attivazione: 2032 Campania Napoli-Bari Interventi su linea Cancello-Napoli, costo 1,031 . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ferrovie - principali
Giovedì 18 settembre sono attesi scioperi in diversi settori, tra cui ferrovie, aviazione, trasporto locale, servizi pubblici. Sono state annunciate manifestazioni e cortei organizzate dai sindacati nelle principali città, che potranno comportare interruzioni della circol - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie, i principali interventi del piano di investimenti regione per regione; Ferrovie, i principali interventi del piano di investimenti regione per regione; Ragazza di 20 anni violentata al primo appuntamento da un uomo conosciuto sui social.
Ferrovie, i principali interventi del piano di investimenti regione per regione - (Adnkronos) – Ecco i principali interventi, regione per regione, previsti dal piano di investimenti da 300 miliardi per la rete ferroviaria italiana: AV/AC Salerno – Reggio Calabria, raddoppio ... Secondo sassarinotizie.com
Il piano ferrovie da 300 miliardi: Calabria in testa. Ecco la mappa degli investimenti - 34,5 miliardi per modernizzare la rete ferroviaria regionale: focus su infrastrutture moderne e collegamenti più rapidi nel Mezzogiorno ... Da corrieredellacalabria.it