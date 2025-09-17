Ferrovie 300 miliardi per alta velocità e stazioni più accessibili
La trasformazione delle ferrovie italiane entra in una fase decisiva: un piano da 300 miliardi di euro promette di rivoluzionare il modo di spostarsi nel Paese, coniugando opere monumentali e interventi capillari per la vita di tutti i giorni. Il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi ne spiega gli obiettivi e le tappe. Una strategia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
