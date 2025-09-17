Ferrovie 300 miliardi di investimenti per far muovere l' Italia

(Adnkronos) - Sono circa 300 i miliardi destinati agli investimenti sulla rete ferroviaria italiana, di cui oltre la metà può contare su risorse effettivamente stanziate, con tempi di attivazione che vanno dal 2026 al 2033. E' quanto emerge da un report del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che l'Adnkronos ha visionato, e che mostra l'entità della 'scommessa' sul trasporto su ferrovia per la mobilità di domani di persone e di merci. Un piano di interventi che ha anche ricevuto l'elogio del Fondo Monetario Internazionale che ha sottolineato come gli investimenti - legati anche al Pnrr - "stanno valorizzando il sistema ferroviario". 🔗 Leggi su Iltempo.it

