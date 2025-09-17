Fermiamo la guerra sosteniamo la pace | mobilitazione della Cgil per Gaza davanti alla prefettura
La Cgil ha proclamato per venerdì una giornata di sciopero e mobilitazione nazionale “Fermiamo la guerra, apriamo corridoi umanitari, difendiamo la popolazione civile e sosteniamo la pace” a sostegno della popolazione di Gaza. In Emilia Romagna lo sciopero è esteso alle ultime quattro ore del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Potere al Popolo manifesta a Rimini: "Fermiamo la guerra, no a operazioni militari all'aeroporto Fellini"
PROTESTA PER GAZA IN CONSIGLIO REGIONALE. Fermiamo i crimini di guerra del Governo Netanyahu! #Piemonte - facebook.com Vai su Facebook
Fermiamo la guerra, sosteniamo la pace: mobilitazione della Cgil per Gaza davanti alla prefettura; Forlì, la Cgil proclama lo sciopero per Gaza: venerdì 19 settembre manifestazione in piazza Ordelaffi; Fermiamo la guerra globale con i nostri corpi oggi, die-in davanti al Parlamento a Roma.
