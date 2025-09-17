Fermare il massacro a Gaza sciopero generale il 19 settembre a Livorno La Cgil | Dove non c' è umanità non c' è giustizia
Livorno è pronta a fermarsi per esprimere tutta la vicinanza alla popolazione di Gaza. E lo farà con due scioperi, oltre alla fiaccolata in programma stasera, mercoledì 17 settembre, con partenza da piazza Cavallotti. Il primo in programma il 19 settembre organizzato dalla Cgil, il secondo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Gaza, ad Assisi suonano le campane: "Fermare immediatamente questo massacro"
Il dibattito sullo Stato di Palestina serve a lavare la coscienza di chi ha fallito nel fermare il massacro di Gaza
Schlein: “Meloni cosa fa per fermare il massacro a Gaza? Sospenda la collaborazione militare con Israele” – Video
