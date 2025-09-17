Fermare il massacro a Gaza a Livorno sciopero generale il 19 settembre La Cgil | Dove non c' è umanità non c' è giustizia
Livorno è pronta a fermarsi per esprimere tutta la vicinanza alla popolazione di Gaza. E lo farà con due scioperi, oltre alla fiaccolata in programma stasera, mercoledì 17 settembre, con partenza da piazza Cavallotti. Il primo in programma il 19 settembre organizzato dalla Cgil, il secondo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: fermare - massacro
Gaza, ad Assisi suonano le campane: "Fermare immediatamente questo massacro"
Il dibattito sullo Stato di Palestina serve a lavare la coscienza di chi ha fallito nel fermare il massacro di Gaza
Schlein: “Meloni cosa fa per fermare il massacro a Gaza? Sospenda la collaborazione militare con Israele” – Video
Landini: 'Il 19 settembre una mobilitazione per Gaza, fermare il massacro'. Possibili ore di sciopero delle categorie. Il 25 ottobre la Cgil in piazza a Roma a 'sostegno dell'agenda sociale' - facebook.com Vai su Facebook
“Fermare il massacro a #Gaza”: in Toscana sciopero generale Cgil (intero turno di lavoro, esenzioni L.146) venerdì 19 settembre, con manifestazioni a Firenze, Livorno e Siena https://cgiltoscana.it/2025/09/16/fermare-il-massacro-a-gaza-in-toscana-scioper - X Vai su X
Fermare il massacro a Gaza: il 19 settembre sciopero generale; La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22; Gaza, il 19 settembre sciopero generale Cgil. Manifestazione a Firenze.
“Fermare il massacro a Gaza”, in Toscana sciopero generale Cgil il 19 settembre - “Fermare il massacro a Gaza”: in Toscana sciopero generale Cgil venerdì 19 settembre (con esenzioni Legge 146), con manifestazioni a Firenze, Livorno e Gro ... Lo riporta msn.com
'Fermare il massacro a Gaza': in Toscana sciopero generale Cgil, manifestazione a Firenze - In Toscana è in programma uno sciopero generale per l’intero turno di lavoro, con tre manifestazioni: una a Firenze (dove confluiranno Prato e Pistoia), una a Livorno (dove confluiranno Pisa, Massa ... Da 055firenze.it