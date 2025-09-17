Ferentino Dino Lab
Con la supervisione di un paleontologo, appuntamento domenica 28 settembre ore 10:30, presso Parrocchia San Rocco in Ferentino, Via S. Rocco Montecchie, a Ferentino per un'esperienza immersiva nel mondo dei dinosauri, si svolgerà con una spiegazione introduttiva nascita, evoluzione ed estinzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: ferentino - dino
