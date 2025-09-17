Femminicidio Matteuzzi è definitivo ergastolo per Giovanni Padovani
(Adnkronos) – Diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, l'ex calciatore e modello accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a pugni, calci, martellate e colpi di panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso .
