Femminicidio Matteuzzi definitivo ergastolo per l' ex Padovani
La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta a Giovanni Padovani dai giudici bolognesi. È diventato quindi definitivo l’ergastolo per l’ex calciatore e modello accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi. La donna venne uccisa a pugni, calci, martellate e colpi di panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Alessandra Matteuzzi, la lettera della famiglia: «Tre anni dal tuo femminicidio, senza la parola ?ergastolo? non ci sarà giustizia»
Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"
Tre anni dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la sorella: “Solo ergastolo per Padovani ti darà giustizia”
Sabato 23 agosto ricorrerà l'anniversario del femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, che l'ha colpita con un martello, una panchina e con pugni e calci. L'uomo è stato condannato in primo e secondo grado all'ergast
