La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta a Giovanni Padovani dai giudici bolognesi. È diventato quindi definitivo l’ergastolo per l’ex calciatore e modello accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi. La donna venne uccisa a pugni, calci, martellate e colpi di panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Femminicidio Matteuzzi, definitivo ergastolo per l'ex Padovani