Femminicidio Matteuzzi confermato l’ergastolo per l’ex compagno La famiglia | Finalmente giustizia per Alessandra

La Cassazione ha chiuso definitivamente il processo a carico di Giovanni Padovani, condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, avvenuto a Bologna, il 23 agosto 2022. Quella sera di tre anni fa Padovani, ex calciatore dilettante e modello, aveva aggredito la donna, 56 anni, sotto casa sua, e l’aveva colpita brutalmente con calci, pugni e martellate, arrivando persino a brandire una panchina come arma. Il processo. Nel terzo grado di giudizio Padovani rispondeva di omicidio aggravato da stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e premeditazione. Durante il processo di primo grado una perizia aveva stabilito che il giovane era pienamente in grado di intendere e volere e già nel processo di appello erano state respinte le richieste della difesa di procedere a nuove analisi cliniche. 🔗 Leggi su Open.online