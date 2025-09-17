Femminicidio di Alessandra Matteuzzi ergastolo a Giovanni Padovani e condanna definitiva per l' ex compagno

femminicidio alessandra matteuzzi ergastoloFemminicidio Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex - È definitiva la condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, l'uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Riporta msn.com

femminicidio alessandra matteuzzi ergastoloFemminicidio Matteuzzi, ergastolo definitivo per Giovanni Padovani - La donna venne aggredita e uccisa nell'agosto 2022 sotto casa ... rainews.it scrive

