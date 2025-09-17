Femminicidio di Alessandra Matteuzzi confermato l’ergastolo all’ex

La Cassazione, accogliendo la richiesta del procuratore generale, ha confermato la pena dell’ergastolo inflitta a Giovanni Padovani, che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate l’ex compagna Alessandra Matteuzzi. Così gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, legali della famiglia della vittima: «Oggi Alessandra ha avuto finalmente giustizia. Padovani è un assassino, persecutore, capace di intendere e di volere. Ha cercato, in ogni modo, di controllarla e possederla, fino a quando lei ha deciso di ribellarsi a tutto ciò ed è stata ferocemente uccisa». Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

