Femminicidio Alessandra Matteuzzi | ergastolo definitivo per Giovanni Padovani
Tre anni dopo il brutale femminicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, la giustizia ha scritto l’ultima parola. La Corte di Cassazione ha reso definitivo l’ ergastolo inflitto a Giovanni Padovani, ex calciatore dilettante e modello di 28 anni, che il 23 agosto 2022 aveva aggredito e ucciso la donna sotto casa a Bologna, colpendola con calci, pugni, un martello e infine una panchina, usata come arma mortale. L’aggressione sotto gli occhi della sorella. Al momento dell’attacco, Alessandra stava parlando al telefono con la sorella Stefania, testimone impotente di quei drammatici istanti. L’omicidio sconvolse Bologna e l’Italia intera, diventando un simbolo della violenza di genere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
