Tre anni dopo il “crudo e terribile” femminicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, diventa definitivo l’ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore dilettante e modello, 28enne che il 23 agosto 2022 aggredì la donna sotto casa a Bologna. La vittima fu aggredita a calci, pugni, colpita con un martello e e l’uomo infierì su di lei infine con una panchina. Quando venne aggredita Alessandra era al telefono con la sorella Stefania, presente all’ultimo grado di giudizio a Roma. La Cassazione ha accolto accolto le richieste del procuratore generale e ha rigettato il ricorso della difesa dell’imputato, l’avvocato Gabriele Bordoni, al termine di una camera di consiglio di poco più di due ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Alessandra Matteuzzi, confermato l’ergastolo per Giovanni Padovano. La famiglia: “Finalmente giustizia”