Femminicidio Alessandra Matteuzzi confermato l’ergastolo per Giovanni Padovano La famiglia | Finalmente giustizia
Tre anni dopo il “crudo e terribile” femminicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, 56 anni, diventa definitivo l’ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore dilettante e modello, 28enne che il 23 agosto 2022 aggredì la donna sotto casa a Bologna. La vittima fu aggredita a calci, pugni, colpita con un martello e e l’uomo infierì su di lei infine con una panchina. Quando venne aggredita Alessandra era al telefono con la sorella Stefania, presente all’ultimo grado di giudizio a Roma. La Cassazione ha accolto accolto le richieste del procuratore generale e ha rigettato il ricorso della difesa dell’imputato, l’avvocato Gabriele Bordoni, al termine di una camera di consiglio di poco più di due ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - alessandra
Alessandra Matteuzzi, la lettera della famiglia: «Tre anni dal tuo femminicidio, senza la parola ?ergastolo? non ci sarà giustizia»
Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"
Tre anni dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la sorella: “Solo ergastolo per Padovani ti darà giustizia”
Femminicidio nel salernitano, Tina Sgarbini strangolata in casa dal compagno. L’uomo dopo l’aggressione si è dato alla fuga ? di Alessandra Giannoli - X Vai su X
Sabato 23 agosto ricorrerà l’anniversario del femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, che l'ha colpita con un martello, una panchina e con pugni e calci. L'uomo è stato condannato in primo e secondo grado all’ergast - facebook.com Vai su Facebook
Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex; Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, ergastolo a Giovanni Padovani e condanna definitiva per l'ex compagno; Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna, Cassazione: definitivo l'ergastolo per l'ex Giovanni Padovani.
Femminicidio Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex - È definitiva la condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, l'uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matt ... Segnala tuttosport.com
Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, confermato l'ergastolo all'ex - È definitiva la condanna all'ergastolo per Giovanni Padovani, l'uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. Si legge su ansa.it