Femminicidio Alessandra Matteuzzi confermato l’ergastolo per Giovanni Padovani
Carcere a vita. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione, hanno scritto la parola fine sul processo che vedeva imputato Giovanni Padovani, ex calciatore e modello, per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna all’ ergastolo, già inflitta nei precedenti gradi di giudizio, rendendo definitiva la pena per l’atroce esecuzione avvenuta a Bologna il 23 agosto 2022. Alessandra Matteuzzi massacrata e uccisa. La vittima, una donna di 56 anni, fu aggredita sotto la sua abitazione da Padovani, all’epoca dei fatti ventottenne, che si era recato da lei per tenderle un agguato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
