Fedez scatena la polemica | Sinner purosangue italiano con l’accento di Hitler

La nuova canzone di Fedez ha già fatto discutere ancor prima di uscire. In una storia pubblicata su Instagram, il rapper di Rozzano ha reso noti alcuni estratti del brano in cui ha citato il numero due del mondo del tennis Jannik Sinner, definendolo “purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler “, suscitando un’ondata di reazioni sui social. Ma il campione altoatesino non è l’unico bersaglio: nel testo si citano anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il neo santo Carlo Acutis e il conduttore Stefano De Martino, con battute ironiche e provocatorie su temi di attualità e costume. Fedez fa riferimento anche al recente omicidio dell ’attivista americano Charlie Kirk, con versi come: “Hanno sparato a un antiabortista americano, oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fedez replica alle critiche sul testo in cui cita Sinner: “Non è un attacco a lui, si chiama ironia ed è una canzone” - Fedez replica alle critiche in merito al testo del suo ultimo brano che uscirà tra qualche giorno, in cui cita il campione Jannik Sinner ... Si legge su fanpage.it