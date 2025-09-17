Fedez replica alle critiche sul testo in cui cita Sinner | Non è un attacco a lui si chiama ironia ed è una canzone
Fedez replica alle critiche in merito al testo del suo ultimo brano che uscirà tra qualche giorno, in cui cita il campione Jannik Sinner. Il rapper sottolinea come non sia un attacco nei confronti del tennista: "Non lo conosco e nemmeno mi interessa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fedez - replica
“Ma che hai fatto al naso?” Ilary non si trattiene, la replica di Fedez
“Ho i piedi sudati e mi scivolavano i sandali”: Fedez scalzo a Battiti Live. Ilary Blasi replica: “Sono belli”
Fedez, pienone a Cittanova e replica agli attacchi: "Festa bellissima, mandiamoli a fanc...!"
"Stavi con una bella moglie", Fedez replica al commento di un utente su Chiara Ferragni - X Vai su X
"L'amore è cieco". Fedez lancia una frecciatina a Chiara Ferragni? É polemica, poi la secca replica del rapper >> https://buff.ly/ghDzMci - facebook.com Vai su Facebook
Fedez replica alle critiche sul testo in cui cita Sinner: Non è un attacco a lui, si chiama ironia ed è una canzone; Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner paragonato a Hitler, testo della nuova canzone fa discutere; “Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova….
Fedez replica alle critiche sul testo in cui cita Sinner: “Non è un attacco a lui, si chiama ironia ed è una canzone” - Fedez replica alle critiche in merito al testo del suo ultimo brano che uscirà tra qualche giorno, in cui cita il campione Jannik Sinner ... Lo riporta fanpage.it
Fedez, il testo shock scatena la bufera: insulti a Sinner, stoccate a Papa e Schlein - L’accostamento tra Sinner e Hitler infiamma i social ... Come scrive panorama.it