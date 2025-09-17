Fedez replica alle critiche per la strofa su Sinner | È monegasco e paga poche tasse che gli frega dell’Italia?
Travolto dalle critiche per una strofa su Jannik Sinner, Fedez replica alle polemiche e attacca nuovamente il tennista. Impegnato nei preparativi per il doppio concerto evento al Forum Assago di Milano, in programma il 19 e 20 settembre, il rapper ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram quello che sembrerebbe essere un nuovo brano in cui prende di mira diversi personaggi, da Elly Schlein a per l’appunto Jannik Sinner. “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” è la strofa sul tennista che ha scatenato numerose polemiche in rete. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: fedez - replica
“Ma che hai fatto al naso?” Ilary non si trattiene, la replica di Fedez
“Ho i piedi sudati e mi scivolavano i sandali”: Fedez scalzo a Battiti Live. Ilary Blasi replica: “Sono belli”
Fedez, pienone a Cittanova e replica agli attacchi: "Festa bellissima, mandiamoli a fanc...!"
"L'amore è cieco". Fedez lancia una frecciatina a Chiara Ferragni? É polemica, poi la secca replica del rapper >> https://buff.ly/ghDzMci - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner nella nuova canzone di Fedez, la rima con Hitler e la difesa del rapper: Si chiama ironia; Fedez replica alle critiche sul testo in cui cita Sinner: Non è un attacco a lui, si chiama ironia ed è una canzone; Scontro fra Sala e Fedez: criticato dal rapper sulla sicurezza il sindaco replica, poi incassa.
Fedez replica alle critiche per la strofa su Sinner: “È monegasco e paga poche tasse, che gli frega dell’Italia?” - "Non lo seguo e non mi interessa conoscerlo": il rapper attacca nuovamente il tennista ... Si legge su tpi.it
Fedez contro Sinner, la replica alle critiche a La Zanzara: “Non lo conosco” - Fedez replica alle critiche ricevute dopo aver condiviso l’anticipazione del nuovo brano, con un riferimento a Jannik Sinner ... Lo riporta dilei.it