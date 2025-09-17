Travolto dalle critiche per una strofa su Jannik Sinner, Fedez replica alle polemiche e attacca nuovamente il tennista. Impegnato nei preparativi per il doppio concerto evento al Forum Assago di Milano, in programma il 19 e 20 settembre, il rapper ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram quello che sembrerebbe essere un nuovo brano in cui prende di mira diversi personaggi, da Elly Schlein a per l’appunto Jannik Sinner. “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” è la strofa sul tennista che ha scatenato numerose polemiche in rete. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fedez replica alle critiche per la strofa su Sinner: “È monegasco e paga poche tasse, che gli frega dell’Italia?”