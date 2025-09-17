Sta facendo discutere in queste ore una storia di Fedez su Instagram in cui il rapper ha postato quella che pare la strofa del suo prossimo brano (complice anche il -3 scritto in calce che sembra un conto alla rovescia in vista dell’uscita della canzone, ndr). Nelle parole riportate, Fedez cita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: fedez - punge

Stoccafisso, diss, biglietti scontati e duetti improbabili. In Click & Trash agosto 2025 la Mosca punge Fedez, Morgan, Marcella Bella e il rap campano. Leggi l’articolo completo su http://Allmusicitalia.it https://allmusicitalia.it/?p=204168 - X Vai su X

X-Factor, Morgan dà del "depresso" a Fedez: scoppia la polemica #Spettacoli - facebook.com Vai su Facebook

Fedez punge Sinner: Italiano purosangue con l'accento di Hitler; Italiano con l'accento di Hitler. Scoppia la polemica per il dissing di Fedez su Sinner.

Fedez insiste dopo la bufera su Sinner e Hilter: "Non mi interessa, non è un attacco". Poi la frecciata sulle tasse - Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... corrieredellosport.it scrive

“Non lo conosco e nemmeno mi interessa”: Fedez risponde alle polemiche per la frase su Sinner - Fedez rompe il silenzio dopo la polemica sul nuovo brano e chiarisce il verso su Sinner e Hitler: "Si chiama ironia, non un attacco". Come scrive donnaglamour.it