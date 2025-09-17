Fedez punge Sinner | Italiano purosangue con l' accento di Hitler
Sta facendo discutere in queste ore una storia di Fedez su Instagram in cui il rapper ha postato quella che pare la strofa del suo prossimo brano (complice anche il -3 scritto in calce che sembra un conto alla rovescia in vista dell’uscita della canzone, ndr). Nelle parole riportate, Fedez cita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: fedez - punge
Stoccafisso, diss, biglietti scontati e duetti improbabili. In Click & Trash agosto 2025 la Mosca punge Fedez, Morgan, Marcella Bella e il rap campano. Leggi l’articolo completo su http://Allmusicitalia.it https://allmusicitalia.it/?p=204168 - X Vai su X
X-Factor, Morgan dà del "depresso" a Fedez: scoppia la polemica #Spettacoli - facebook.com Vai su Facebook
Fedez punge Sinner: Italiano purosangue con l'accento di Hitler; Italiano con l'accento di Hitler. Scoppia la polemica per il dissing di Fedez su Sinner.
Fedez insiste dopo la bufera su Sinner e Hilter: "Non mi interessa, non è un attacco". Poi la frecciata sulle tasse - Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... corrieredellosport.it scrive
“Non lo conosco e nemmeno mi interessa”: Fedez risponde alle polemiche per la frase su Sinner - Fedez rompe il silenzio dopo la polemica sul nuovo brano e chiarisce il verso su Sinner e Hitler: "Si chiama ironia, non un attacco". Come scrive donnaglamour.it