Fedez pubblica su Instagram un estratto della sua nuova canzone e ce l'ha proprio con tutti. Alcuni paragoni, tuttavia, come quello tra Jannik Sinner e Adolf Hitler, fanno discutere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Fedez pubblica un estratto della sua nuova Canzone: il paragone tra Sinner e Hitler fa impallidire