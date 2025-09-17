Tra le rime taglienti di Fedez, alcuni sono veri e propri dissing che, però, non hanno ricevuto ancora risposta e replica. «Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’Iphone. La polizia postale non le farà una sega, qui scatta l’arresto solo per una sega. Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano. Oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano! Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? “Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”. L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fedez "prova" a spiegare il dissing a Sinner: "È ironia, io non lo conosco e nemmeno mi interessa"