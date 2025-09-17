Fedez nuovo dissing dure parole contro Sinner ma arriva la replica | E’ ironia

Nuovo dissing di Fedez, stavolta nel suo mirino sono finiti: Sinner, De Martino, Kirk e Schlein, ma non è mancato anche un duro riferimento al Papa. Questa mattina è arrivato un chiarimento da parte del rapper. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez, nuovo dissing, dure parole contro Sinner, ma arriva la replica: “E’ ironia”

