Fedez | Non ho accostato Hitler a Sinner è critica al fanatismo Bravo lui che paga le tasse a Monaco

Milanotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista con Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24), il rapper Fedez ha difeso la controversa rima sul tennista Jannik Sinner che ha acceso il dibattito sui social nelle ultime ore. L'artista, parlando del verso (“L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fedez - accostato

Fedez: Non ho accostato Hitler a Sinner, è critica al fanatismo. Bravo lui che paga le tasse a Monaco; Fedez contro Jannik Sinner: Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler; Replica di Fedez alla polemica sul suo testo su Sinner e Hitler.

fedez ho accostato hitlerFedez contro Jannik Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" - Attraverso una improvvisa storia pubblicata sul proprio account Instagram, Fedez ha annunciato l'uscita della sua nuova canzone e scatenato un vero putiferio. Come scrive tennisworlditalia.com

fedez ho accostato hitlerFedez, polemiche per la strofa contro Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Hitler» - In una nuova strofa il rapper lo ha definito: «Purosangue italiano con l'accento di Hitler». Segnala lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Ho Accostato Hitler