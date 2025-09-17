© Lapresse.it - Fedez e Sinner “con l’accento di Hitler”, anche la Germania insorge

E’ bufera su Fedez dopo l’accostamento tra l’ accento di Jannik Sinner e quello di Adolf Hitler fatto dal rapper in una storia su Instagram. Le rime della nuova canzone di Fedez hanno suscitato scalpore anche in Germania . “Il numero due della classifica mondiale di tennis Jannik Sinner viene deriso da un controverso rapper italiano per il suo accento tedesco”, scrive l’agenzia Dpa, spiegando che “in una nuova canzone del rapper italiano Fedez si dice del ventiquattrenne originario dell’Alto Adige: ‘L’Italia ha un nuovo idolo che si chiama Jannik Sinner. Italiano purosangue con un accento come quello di Adolf Hitler'”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Fedez, il chiarimento sulla barra Sinner/Hitler e la frecciatina sulle tasse a Montecarlo. "Non era un attacco al tennista" - Ospite a La Zanzara, il rapper milanese coglie l'occasione per spiegare il paragone che ha scatenato ondate di commenti negativi sui social ... Come scrive corrieredellumbria.it