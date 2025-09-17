Fedez e la strofa su Sinner | Italiano purosangue con l' accento di Hitler

Trentotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo discutere in queste ore una storia di Fedez su Instagram in cui il rapper ha postato quella che pare la strofa del suo prossimo brano (complice anche il -3 scritto in calce che sembra un conto alla rovescia in vista dell’uscita della canzone, ndr). Nelle parole riportate, Fedez cita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fedez - strofa

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Fedez, polemiche per la strofa contro Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Hitler»

Fedez contro Sinner? Ecco cosa ha detto il rapper e come mai è scattata la polemica; Jannik Sinner nella nuova canzone di Fedez, la rima con Hitler e la difesa del rapper: Si chiama ironia; Fedez attacca Sinner: «Idolo degli italiani con l'accento di Hitler». È polemica.

fedez strofa sinner italianoFedez replica alle critiche per la strofa su Sinner: “È monegasco e paga poche tasse, che gli frega dell’Italia?” - "Non lo seguo e non mi interessa conoscerlo": il rapper attacca nuovamente il tennista ... tpi.it scrive

fedez strofa sinner italianoFedez insiste dopo la bufera su Sinner e Hilter: "Non mi interessa, non è un attacco". Poi la frecciata sulle tasse - Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Strofa Sinner Italiano