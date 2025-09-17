Fedez e la barra contro Sinner | Non ce l’ho con lui ma con il fanatismo italiano

Non si placa il dibattito social sull’ultima controversa barra di Fedez contro Jannik Sinner : il rapper ha pubblicato su Instagram uno stralcio del testo di un inedito, in cui ha definito il tennista azzurro «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Un richiamo alle origini altoatesine dell’ormai ex numero uno del ranking Atp, nato a San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano. A poche ore dalla pubblicazione della story, l’artista è tornato sull’argomento nello studio radiofonico de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Ecco che cosa ha detto Fedez durante l’intervista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

