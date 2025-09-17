Fedez e Acutis

"Scherza coi fanti e lascia stare i santi", è un detto popolare che a Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, non si addice. A dire il vero neppure con i laici c’è andato piano a leggere una sua recente storia Instagram: “ Hanno fatto santo un 15enne (Carlo Acutis, ndr) il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano. Oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? 'lo condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'. L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it