Fedez contro Sinner la replica alle critiche a La Zanzara | Non lo conosco

Ancor prima di essere pubblicata, la nuova canzone di Federico Lucia, in arte Fedez, ha scatenato un putiferio. Le strofe sono state condivise sul profilo Instagram dal rapper stesso: un passaggio, in particolare, ha toccato i tanti fan del campione di tennis, ovvero Jannik Sinner. A La Zanzara, intervistato da Giuseppe Cruciani, Fedez ha affidato la sua replica dopo le pesanti critiche. Fedez replica alle critiche dopo la frase su Jannik Sinner. Il nuovo brano di Fedez? Entrato nella polemica ancor prima di essere pubblicato. Non conosciamo il titolo, ma alcuni versi, in cui il rapper parla di Jannik Sinner, Carlo Acutis, Stefano De Martino, Elly Schlein.

