Nelle ultime ore la rima aveva fatto discutere. Fedez nelle ultime ore aveva condiviso una preview della sua nuova hit. Nel testo c’è una frase che ha catturato l’attenzione di molti, con una rima su Jannik Sinner ( (“L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”). Il rapper ha poi voluto dare la sua versione dei fatti a Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). “Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fedez attacca Sinner e poi dice: «Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa»