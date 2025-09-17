Fedez attacca Sinner e poi dice | Si chiama ironia E tra l’altro non lo conosco e non mi interessa
Nelle ultime ore la rima aveva fatto discutere. Fedez nelle ultime ore aveva condiviso una preview della sua nuova hit. Nel testo c’è una frase che ha catturato l’attenzione di molti, con una rima su Jannik Sinner ( (“L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”). Il rapper ha poi voluto dare la sua versione dei fatti a Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). “Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: fedez - attacca
Alessandro Gassmann attacca Fedez e il suo jet privato: “Descrive bene il mondo dello ‘sti ca**i, lo fanno tutti'”
Fedez attacca Sala: “Sindaco dalle mani pulite? Freud avrebbe da dire”
Fedez attacca Sala: “Si è auto-assolto. Mani pulite? Freud avrebbe da dire”
#fedez attacca #sinner . Non stupisce. Il campione di quella che a me sembra un modello volgare e chiassoso(diffuso sia tra ricchi che tra poveri), non può che mal sopportare un ragazzo impegnato, capace, bello ed educato. È l'eleganza vincente e l'armonia - X Vai su X
Fedez attacca Jannik Sinner in un brano inedito con un paragone shock che scatena la bufera. I social insorgono, mentre il tennista... tace! #Fedez #janniksinner - facebook.com Vai su Facebook
Fedez attacca Sinner: «Idolo degli italiani con l'accento di Hitler». È polemica; Fedez attacca Sinner e i social insorgono; “Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova….
Fedez insiste dopo la bufera su Sinner e Hilter: "Non mi interessa, non è un attacco". Poi la frecciata sulle tasse - Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... Lo riporta corrieredellosport.it
Fedez attacca Sinner e i social insorgono - Il rapper pubblica un post in cui prende di mira anche il tennista "purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" ... Riporta sportmediaset.mediaset.it